Лукашенко: Я предлагал Пригожину выслать ему веревку и мыло

Фото: сайт Кремля
Александр Лукашенко рассказал, как проходили переговоры с главой ЧВК «Вагнер» во время неудачной попытки военного мятежа. Белорусский лидер вспомнил, что предлагал выслать Пригожину мыло и веревку, но тот отказался.
Именно после этого Лукашенко и предложил переслать ему мыло и веревку, намекая на обреченность и бессмысленность попытки мятежа. Но тот ответил, что такая смерть не для него и он предпочитает погибнуть героем. Глава Белоруссии также отметил, что Пригожин никогда не просил у него никаких гарантий безопасности для себя лично, и это достойно уважения.
Читайте также:
Лукашенко: Путин не может стоять за убийством Пригожина
Лукашенко рассказал, останется ли ЧВК «Вагнер» в Белоруссии
В ЦАР объявили траур в связи со смертью Пригожина
Александр Бойцов