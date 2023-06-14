Лукашенко: Запад боится, что Россия применит ядерное оружие на Украине

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По словам белорусского лидера, руководства западных стран очень боятся развязывания третьей мировой войны.
«Они больше всего боятся, и это искренне, все об этом говорят, - ядерной катастрофы. Они этого боятся. Они боятся применения ядерного оружия в Украине, что, ай, не дай бог, Россия это сделает», - сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1».
Ранее Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о том, что Россия сможет применить ядерное оружие в том случае, если враг вторгнется на ее территорию. По его словам, если агрессия будет угрожать существованию государства, РФ будет вправе пойти на применение ядерного оружия.