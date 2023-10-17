Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана. Об этом сообщает агентство Белта.
Белорусский президент призвал Иран к сотрудничеству, чтобы совместно противостоять западным выпадам. Лукашенко также отметил, что на данный момент обстановка в мире накаляется.
Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Вашингтон может воспользоваться палестино-израильским конфликтом для нападения на Иран. Соболев подчеркнул, что Вашингтон играет ключевую роль в этом конфликте, ему выгодно палестинско-израильское противостояние из-за растягивания сил.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Вашингтон может воспользоваться палестино-израильским конфликтом для нападения на Иран. Соболев подчеркнул, что Вашингтон играет ключевую роль в этом конфликте, ему выгодно палестинско-израильское противостояние из-за растягивания сил.
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Екатерина Коршунова