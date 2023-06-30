Лукашенко: Западные политики сами кладут свою голову на ядерную гильотину

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Александр Лукашенко заявил, что европейские политики сами подводят свой регион к ядерной гильотине
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что западные политик собственными руками кладут голову Европы на «ядерную гильотину», сообщает «РИА Новости».
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Евгения Парфентьева