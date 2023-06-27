Лукашенко заявил, что армия Белоруссии была в полной боевой готовности во время мятежа ЧВК

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Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность на фоне событий в России
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность, сообщает «Пул Первого».
Напомним, сегодня, 27 июня, Александр Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко рассказал, что испытал во время попытки мятежа в РФ.
«Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в боевую готовность», — рассказал Лукашенко.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Лукашенко рассказал, что испытал во время попытки мятежа в РФ.
Екатерина Коршунова