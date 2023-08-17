Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать. Об этом сообщает БелТА.
Белорусский лидер также добавил, что до сих пор сохраняется возможность в любой момент остановить военные действия.
Кроме того, он добавил, что в своё время был посредником между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Он способствовал коммуникации между лидерами.
Ранее сообщалось, что в Китае поддержали Белоруссию в стремлении решить конфликт мирным путём. Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что Пекин также выступает за проведение мирных переговоров.
А вот британское правительство, в свою очередь, не рассматривает никак мирных инициатив для решения сложившейся проблемы. Государство продолжает поставлять Украине оружие, несмотря на неоднократные заявления российской стороны о негативных последствиях такого выбора.
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Кроме того, он добавил, что в своё время был посредником между бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Он способствовал коммуникации между лидерами.
А вот британское правительство, в свою очередь, не рассматривает никак мирных инициатив для решения сложившейся проблемы. Государство продолжает поставлять Украине оружие, несмотря на неоднократные заявления российской стороны о негативных последствиях такого выбора.
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Анастасия Чинкова