Лукашенко заявил, что Минск определит алгоритм применения ТЯО

Фото: сайт Кремля
Лукашенко: Алгоритм применения ТЯО в случае внешней агрессии выработают в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика вырабатывает алгоритм применения тактического ядерного оружия в случае внешней агрессии. Об этом пишет издание БЕЛТА.
По его словам, соответствующая задача была поставлена министру обороны и председателю КГБ. Белорусский лидер отметил, что основа такого алгоритма должна состоять в том, чтобы страна была готова применить ТЯО в случае нападения на республику. Он также добавил, что настаивал на размещении российского ядерного оружия на территории республики для того, чтобы «сюда никто не сунулся».
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Лукашенко, значительная часть ядерного оружия уже завезена в республику.
По его словам, соответствующая задача была поставлена министру обороны и председателю КГБ. Белорусский лидер отметил, что основа такого алгоритма должна состоять в том, чтобы страна была готова применить ТЯО в случае нападения на республику. Он также добавил, что настаивал на размещении российского ядерного оружия на территории республики для того, чтобы «сюда никто не сунулся».
Анастасия Крестьянова