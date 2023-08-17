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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ненавидит деньги, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«Деньги я ненавижу. Я вырос в бедной семье, и всегда этих денег не хватало. Бедность всегда давила. Я другой человек по характеру, я могу свое счастье найти у себя дома, на территории Беларуси», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Он также поделился, что никогда в жизни не мечтал о «яхте в Монако». Белорусский президент поделился, что не очень любит солнце и жару, зато зимой с удовольствием проводит время в сочинских горах.
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Евгения Парфентьева