Лукашенко заявил, что Шойгу незаслуженно критикуют

Фото: сайт Кремля
Президент Белорусии Лукашенко заявил, что министра обороны Шойгу порой незаслуженно критикуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что знает, как работает министр обороны РФ Сергей Шойгу, и считает, что его порой незаслуженно критикуют. Об этом сообщает издание БелТА.
По словам белорусского лидера, он осведомлен о том, как работает министр обороны РФ. Он также отметил, что критике Шойгу порой подвергается незаслуженно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко рассказал о том, как он связался с Пригожиным для обсуждения урегулирования конфликта. Он заявил, что опасность ситуации заключалась в ее последствиях, которые могли наступить в результате мятежа Пригожина, который произошёл 24 июня.
По словам белорусского лидера, он осведомлен о том, как работает министр обороны РФ. Он также отметил, что критике Шойгу порой подвергается незаслуженно.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко рассказал о том, как он связался с Пригожиным для обсуждения урегулирования конфликта. Он заявил, что опасность ситуации заключалась в ее последствиях, которые могли наступить в результате мятежа Пригожина, который произошёл 24 июня.
Анастасия Крестьянова