Лукашенко заявил, что США «подкармливают» самомнение Зеленского

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты Америки заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«США заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поэтому они «подкармливают» самомнение Зеленского», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет вступать в конфликт, если ВСУ не пересекут границу.
«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», - заявил он.
Он также подчеркнул, что Минск и Москва – союзники. При этом, Украине помогают 55 стран, а России, открыто, только Белоруссия, отметил Лукашенко.
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