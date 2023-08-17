Лукашенко заявил, что у Путина нет имперских замашек

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что у президента России Владимира Путина нет имперских замашек, в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
«То, что у Путина были какие-то имперские замашки - у меня ни одно факта, чтобы это подтвердить. Болтовня полная, фейк, выдумки», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Он также заявил, что у Путина никогда не было планов по порабощению Украины и других государств. Он просто не хотел, чтобы кто-то создавал для России проблемы. В этом вопросе лидер РБ поддержал президента РФ, подчеркнул Лукашенко.
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