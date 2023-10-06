Лукашенко заявил, что у США и ЕС нет единства по конфликту на Украине

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У Соединенных Штатов и Евросоюза нет единства по конфликту на Украине, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время посещения учебного объекта Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области.
«У Европы и Америки, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я вам говорю точно, исходя не только из моего анализа, но и из тех контактов, которые у меня лично были. И не только у меня - у наших военных и госбезопасности», - прокомментировал ситуацию Лукашенко.
Он также отметил, что Европе этот конфликт совершенно не нужен. Они боятся его разрастания, поскольку боевые действия происходят на их единой территории. Для США же единственная проблема заключается в многомиллиардных затратах, но, при этом, они успешно проводят необходимые им испытания на театре военных действий, заключил Лукашенко.
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