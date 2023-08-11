Лукашенко заявил, что украинцы продают за границу детские органы

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Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал Запад обратить внимание на то, как Украина вывозит за границу детей, чтобы распродавать их на органы, его слова приводит агентство «Белта».
«Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся», - заявил Лукашенко.
Он также заявил, что его не волнует критика, связанная с лечением детей из Донбасса в Белоруссии.
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