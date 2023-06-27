Лукашенко заявил, что в Беларуси не будет центров по набору ЧВК «Вагнер»

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Лукашенко исключил открытие в Белоруссии пунктов набора в ЧВК «Вагнер», но заявил о готовности помочь с размещением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время, в стране не будут открывать пункты для набора ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает издание БЕЛТА.
Он пояснил, что те, кто хочет служить, найдут дорогу в ЧВК. Он также отметил, что в Белоруссии не будут строить лагерей для «Вагнера», но в том случае, если возникнет необходимость, помогут с размещением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что по словам Лукашенко, значительная часть ядерного оружия уже находится в Белоруссии.
Он пояснил, что те, кто хочет служить, найдут дорогу в ЧВК. Он также отметил, что в Белоруссии не будут строить лагерей для «Вагнера», но в том случае, если возникнет необходимость, помогут с размещением.
Анастасия Крестьянова