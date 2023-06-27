Лукашенко заявил, что в ходе переговоров Пригожин отказался от ряда требований

Фото: сайт Кремля
Лукашенко: Пригожин в ходе переговоров отказался от своих требований, в том числе по выдаче Шойгу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время проведения переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, последний отказался от нескольких своих требований. Об этом пишет издание БЕЛТА.
Сообщается, что белорусский лидер предупредил Пригожина о том, что в случае кровопролития, дальнейшие переговоры станут невозможными. По его словам, глава компании заявил об отсутствии таких целей и отказался от ранее выдвинутых условий по выдаче Шойгу и Герасимова. Лукашенко отметил, что следующей договоренностью стала остановка движения колонны «Вагнера» на Москву.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко рассказал о том, как он связался с Пригожиным.
Сообщается, что белорусский лидер предупредил Пригожина о том, что в случае кровопролития, дальнейшие переговоры станут невозможными. По его словам, глава компании заявил об отсутствии таких целей и отказался от ранее выдвинутых условий по выдаче Шойгу и Герасимова. Лукашенко отметил, что следующей договоренностью стала остановка движения колонны «Вагнера» на Москву.
Анастасия Крестьянова