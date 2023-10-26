Лукашенко заявил, что является сторонником сохранения Евросоюза

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал сохранение Европейского союза (ЕС) во время встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Несмотря на нынешнюю турбулентность в ЕС и санкции, которые Евросоюз вводит против нас, вы должны знать, что президент Беларуси является ярым сторонником сохранения Европейского союза», — пояснил белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что он поддерживает сохранение ЕС не из-за большой любви, а по причине того, что Европейский союз вместе с США, КНР, РФ, в какой-то степени Индией — это сильные опоры существования нашей планеты.
Читайте также:
Лукашенко назвал желательным сохранение отношений со странами Евросоюза
ЕС расширил санкции в отношении Белоруссии из-за России
Лидер Палестины Аббас вскоре посетит Москву с официальным визитом, заявили в МИД
Екатерина Коршунова