Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия уже находится в Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент Беларуси Лукашенко: Значительная часть ядерного оружия уже завезена в республику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое было запланировано разместить на территории страны, уже доставлено в республику. Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, у Минска нет опыта в том, чтобы содержать данный вид вооружения. Он отметил, что россияне обслуживают оружие, а Беларусь помогает в его содержании и охране. Лукашенко назвал данное мероприятие непростым.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию.
По его словам, у Минска нет опыта в том, чтобы содержать данный вид вооружения. Он отметил, что россияне обслуживают оружие, а Беларусь помогает в его содержании и охране. Лукашенко назвал данное мероприятие непростым.
Анастасия Крестьянова