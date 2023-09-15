Лукашенко заявил о готовности Польши ввести свои войска на Украину

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша на границе сформировала несколько воинских частей, которые при необходимости готовы зайти на Украину. Об этом он рассказал в рамках встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
«Они (страны Запада) спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину», -заявил Лукашенко.
При этом Путин заявил, что российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров. Глава РФ призвал Украину сказать прямо, если они хотят вести переговоры, пусть сообщат об этом прямо. Путин подчеркнул, что много раз говорил об этом, но Киев отмалчивается.
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