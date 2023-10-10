Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

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Запад охотно пытается разорвать отношения России и Белоруссии. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
На встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, глава Белоруссии отметил, что единство не нарушено, но просто не будет. По словам Лукашенко, о планах Западных стран предупреждают спецслужба и разведка.
Ранее Лукашенко заявил, что республика необходима России как никогда, потому что Белоруссия имеет больше технологические возможности. Страна сохранила промышленных гигантов, уточнил Лукашенко.
Также, Александр Лукашенко во время визита на учебный объект Минобороны Беларуси «Узел сопротивления» в Брестской области заявил, что у США и Евросоюза нет взаимопонимания по конфликту на Украине.
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Дана Игумнова