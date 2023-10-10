Лукашенко заявил о планах Запада разрубить единство России и Белоруссии

Конфликт между Израилем и Палестиной, продолжающийся на протяжении 75 лет, вновь перешел в фазу активного военного противостояния. Обострение кризиса на Ближнем Востоке к 2024 году предвидел лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Что предсказал Израилю политик, какие его прогнозы уже сбылись и о чем еще предупреждал Жириновский, расскажет Редакция «Радио 1».