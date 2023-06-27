Лукашенко заявил о попытках ввести страну в заблуждение о реальных планах Запада

Фото: Сайт Кремля
Александр Лукашенко заявил, что стану пытаются ввести в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках ввести белорусов в заблуждение о реальных планах и намерениях коллективного Запада. Об этом сообщает BELTA.
По его словам, НАТО вновь расширяется. Он подчеркнул, что наблюдается беспрецедентное наращивание потенциала стран, входящих в альянс, в регионе, в том числе в непосредственной близости от границ Белоруссии.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко призвал не называть его, Путина и Пригожина героями.
«К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путем мирных переговоров там сейчас называют «дипломатической имитацией». Цена этой «имитации» - сотни тысяч человеческих жизней», - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко призвал не называть его, Путина и Пригожина героями.
Татьяна Лаврова