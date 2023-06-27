Лукашенко заявил о провокациях «стран-соседей» на границе

Фото: Сайт Кремля
Александр Лукашенко заявил, что пограничники фиксируют провокации со стороны стран-соседей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти каждый день пограничники замечают провокации на государственной границе от стран-соседей. Об этом сообщает BELTA.
По его словам, сейчас продолжается возведение стен и заграждений на границе, ее фортификационное оборудование, а также минирование со стороны Украины.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко раскроет детали переговоров и разрешения ситуации в РФ.
«Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различные провокации на государственной границе от стран-соседей: от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотников на территорию Беларуси», - отметил Лукашенко.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко раскроет детали переговоров и разрешения ситуации в РФ.
Татьяна Лаврова