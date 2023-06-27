Лукашенко заявил о провокациях «стран-соседей» на границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что почти каждый день пограничники замечают провокации на государственной границе от стран-соседей. Об этом сообщает BELTA.





«Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различные провокации на государственной границе от стран-соседей: от подбрасывания трупов до преднамеренных залетов беспилотников на территорию Беларуси», - отметил Лукашенко.



