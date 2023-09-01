Лукашенко заявил о важности сохранения независимости Белоруссии

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранения суверенитета государства, чтобы будущих граждан не поставили под плеть. Об этом сообщает агентство БелТА.
Он также добавил, что сохранение независимости важно для будущего. По его словам, если в Белоруссии будет как можно больше людей, готовых отстаивать свободу своего государства, то «мы (белорусы – ред.) точно никогда не пойдём под плётку и не наденем лапти».
Кроме того, сегодня, 1 сентября, Александр Лукашенко посетил Национальный детский технопарк.
Ранее замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что Запад уже много лет стремиться сделать из Белорусии «вторую Украину». По его словам, такую тактику западные страны избрали ещё до начала Россией специальной военной операции на Украине.
Читайте также:
Лукашенко ответил на требования вывести «Вагнер» из Белоруссии
Лукашенко обсудил с Путиным острые вопросы региональной обстановки
Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения
Кроме того, сегодня, 1 сентября, Александр Лукашенко посетил Национальный детский технопарк.
Читайте также:
Лукашенко ответил на требования вывести «Вагнер» из Белоруссии
Лукашенко обсудил с Путиным острые вопросы региональной обстановки
Путин поздравил Лукашенко с Днем рождения
Анастасия Чинкова