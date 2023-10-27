Лукашенко заявил о высоком риске начала третьей мировой войны

Фото: сайт Кремля
Продолжение израильско-палестинского конфликта, может привести к третьей мировой войне. Об этом в беседе с журналистами заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он отметил, что в случае привлечения к боевым действиям Ирана, масштабная война на Ближнем Востоке выльется в третью мировую.
Также Лукашенко отметил, что на территории конфликта используется вооружение из разных стран, в том числе из Украины.
Кроме того, белорусский президент добавил, что действия США может усугубить конфликт. Так, если Вашингтон отправит свои авианосцы к Средиземному морю, на это могут ответить граничащие с Палестиной и Израилем страны, например, Иран и Сирия.
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Также Лукашенко отметил, что на территории конфликта используется вооружение из разных стран, в том числе из Украины.
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Анастасия Чинкова