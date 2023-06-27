Лукашенко заявил о возможности противостоять угрозе с Запада

Фото: Сайт Кремля
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия сможет противостоять угрозе с Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии имеются все технические возможности для того, чтобы противостоять угрозе с Запада. Об этом сообщает BELTA.
По его словам, нынешнему поколению необходимо сохранить мир, который был завоеван предками. Он напомним, что предыдущие угрозы пришли именно из западных государств.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко рассказал, что испытал во время попытки мятежа в РФ.
По его словам, нынешнему поколению необходимо сохранить мир, который был завоеван предками. Он напомним, что предыдущие угрозы пришли именно из западных государств.
«Наше поколение проходит свое испытание на прочность. Нам выпала миссия сохранить мир, завоеванный миллионами жизней героев, наших отцов и дедов. Это означает только одно - мы должны быть сильнее той угрозы, которая снова нависает тенью над нашей землей. И опять с Запада. Как видите, история повторяется. Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем», - отметил Лукашенко.
Напомним, сегодня, 27 июня, Лукашенко выступает на вручении генеральских погон.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Лукашенко рассказал, что испытал во время попытки мятежа в РФ.
Татьяна Лаврова