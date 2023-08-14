Лукашенко заявил Рогозину о готовности работать на благо единого Отечества

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с главой российского военно-технического центра «Царские волки», экс-главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом сообщает издание БелТА.
Лукашенко сообщил о готовности использовать опыт и знания экс-главы «Роскосмоса» для достижения общих благ. Также, белорусский лидер указал на то, что Россия и Беларусь единое Отечество, поэтому нужно объединять усилия и работать. По словам главы республики, Беларусь готова использовать весь потенциал, который у нее есть, что будет выгодно для обеих сторон.
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