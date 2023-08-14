Лукашенко заявил Рогозину о готовности работать на благо единого Отечества

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и региональной политике Госдумы Дмитрий Свищев и Алексей Диденко, сенатор Елена Афанасьева совместно с другими депутатами фракции ЛДПР подготовили законопроект о запрете деятельности коллекторов. Соответствующий документ доступен в базе данных нижней палаты.