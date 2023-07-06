Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит в конфликте на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что контрнаступление ВСУ ничем не закончится для Зеленского, кроме гибели тысяч людей.
По его мнению, президент Украины уже признал то, что не одержит победу в конфликте, пишет БЕЛТА.
Результатом наступления ВСУ, станет гибель тысяч людей, уверен Лукашенко. Он также добавил, что Зеленский постепенно начал озвучивать претензии тем, кто сподвиг Украину к конфликту. Белорусский лидер подчеркнул, что у Киева ещё достаточно резервов, поэтому противостояние будет нарастать.
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Результатом наступления ВСУ, станет гибель тысяч людей, уверен Лукашенко. Он также добавил, что Зеленский постепенно начал озвучивать претензии тем, кто сподвиг Украину к конфликту. Белорусский лидер подчеркнул, что у Киева ещё достаточно резервов, поэтому противостояние будет нарастать.
«У Украины есть еще немалые стратегические резервы. К саммиту НАТО, который назначен на 11 июля, они должны что-то продемонстрировать», - заключил Лукашенко.Читайте также:
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Анастасия Крестьянова