Лузянин: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 из-за противоречий КНР и США

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Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин считает, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не посещать саммит G20 в Индию связано с неудовлетворенностью Китая ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками США разрешить имеющиеся возражения. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Лузянина, основная причина такого решения, конечно, политическая. Он также отметил, что в политике Китая ничего не бывает формальным.
Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян.
Саммит в Индии должен был стать местом встречи Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, подтвердившим своё участие. Ожидалось, что главы двух государств стабилизируют отношения, испорченные рядом торговых и геополитических противоречий.
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Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян.
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Екатерина Коршунова