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Львовский городской суд вынес приговор в отношении 17-летнего юноши, который на улице пел песню Виктора Цоя на русском языке. Его признали виновным в мелком хулиганстве и вынесли предупреждение.
Преследование парня начала депутат Рады от партии «Голос» Наталья Пипа. Она увидела его на улице и сделала замечание, указав, что на Украине не следует петь песни на русском языке. В ответ юноша послал нардепа по известному адресу и вообще возражал ей в выражениях, далеких от парламентских. Тогда Пипа стала снимать происходящее на телефон, а затем вызвала полицию.
В результате музыканта признали виновным в нарушении статьи 173 административного кодекса. Формально — за мат в общественном месте. На самом деле причина кроется в публичном использовании русского языка. Сама Пипа не скрывает, что ее действия были продиктованы политической конъюнктурой. После того, как в соцсетях многие поддержали молодого человека, депутат сама просила суд не штрафовать его, а только предупредить.
В последнее время украинские власти делают все возможное для ущемления русского языка и русскоязычного населения. В Киеве запрещено исполнять русские песни и устраивать концерты на русском языке. Украина пытается запретить, признать несуществующим целый пласт российской культуры, включая литературное наследие.
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В результате музыканта признали виновным в нарушении статьи 173 административного кодекса. Формально — за мат в общественном месте. На самом деле причина кроется в публичном использовании русского языка. Сама Пипа не скрывает, что ее действия были продиктованы политической конъюнктурой. После того, как в соцсетях многие поддержали молодого человека, депутат сама просила суд не штрафовать его, а только предупредить.
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Александр Бойцов