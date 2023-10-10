Лётчик Попов объяснил превосходство армии Израиля над ХАМАСом

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Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов заявил, что армия Израиля объективно превосходит ХАМАС по степени подготовки и по уровню авиации.
«Первое — регулярная, хорошо подготовленная армия. Второе, безусловно, это авиация. У Армии обороны Израиля самые подготовленные лётчики на Ближнем Востоке на сегодняшний день, способные и вести воздушный бой, и осуществлять бомбардировку целей в секторе Газа, в Ливане и в Сирии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Попов.
Также, по его словам, страна обладает серьёзными многофункциональными машинами.
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Мелисса Тимофеева