Любитель секса втроём и экономист с бензопилой: чего ждать от нового главы Аргентины?

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На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он выступает против членства страны в БРИКС, призывает отказаться от песо и перейти на доллар и готовится разогнать Центробанк. Чего ждать от нового главы государства, «Радио 1» рассказал доктор исторических наук, профессор факультета международных отношений санкт-петербургского государственного университета Лазарь Хейфец.
Милея от других политиков отличает желание отказаться от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией. Кроме того, новый лидер Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС. Политик, прозванный «экономистом с бензопилой», намерен сильно урезать расходы бюджета. По словам эксперта, это «печальное событие» для Аргентины и Латинской Америки в целом.
По словам собеседника, Хавьер Милей считает государство врагом, а власть коррумпированной. Он также называет себя ультраправым либертарианцем, критикуя при этом традиционных либералов. В целом фигуру политика многие эксперты называют спорной.
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«Это печальное событие для Аргентины и Латинской Америки. Впервые в истории Аргентины крайне правый победил на выборах. Ультраправых в правительстве было много, но они приходили к власти в результате переворотов, а в 2023 году ультраправый победил на выборах. И, с моей точки зрения, аргентинцы решили на себе поставить эксперимент», — отметил Лазарь Хейфец.
«Правительство он называл сборищем крыс. Сам по себе он эпатажный, и по образу жизни немного странноватый. Ему 53 года, он не был женат, он сторонник свободной любви. Он не стесняется говорить, что он большой любитель секса втроём, при этом он противник абортов», — добавил Лазарь Хейфец.Историк подчеркнул, что действия новоиспечённого президента предсказать сложно, поскольку во многих вопросах он противоречит своим словам.
«Он чётко говорил, что не будет сотрудничать с Бразилией, Китаем и Россией, потому что не согласен с политикой правительства этих стран, но при этом не будет препятствовать контактам частных предпринимателей», — заключил профессор.Читайте также:
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Екатерина Шмакова