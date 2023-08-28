Людям с судимостью хотят запретить получать российское гражданство

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В Госдуме подготовили законопроект о запрете на получение российского гражданства для людей с судимостью и многочисленными правонарушениями, заявил в своем Telegram-канале председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Нужно системно выстроить миграционную фильтрацию, отсекая на входе нарушителей закона. Мы в ЛДПР всегда выступали за ужесточение миграционной политики и сейчас подготовили очередной законопроект, запрещающий получение гражданства Российской Федерации людям с судимостью или с многочисленными административными правонарушениями», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.
По мнению лидера ЛДПР, необходимо заслужить российское гражданство, а реабилитацией преступников должна заниматься родная страна мигранта.
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