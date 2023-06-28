Мадонна попала в больницу из-за бактериальной инфекции

«В субботу, 24-го июня, у Мадонны проявилась тяжелая бактериальная инфекция, в связи с которой ей потребовалась госпитализация и несколько дней пребывания в отделении реанимации. Её состояние на пути к улучшению, но она по-прежнему находится под медицинским контролем. Ожидается, что она полностью выздоровеет», — заявил Осири.





Известная американская певица Мадонна была госпитализирована в минувшие выходные с осложнениями из-за бактериальной инфекции. Сейчас её состояние стабилизируется, сообщил в соцсетях менеджер артистки Гай Осири.Менеджер певицы также упомянул, что в связи с её болезнью все запланированные мероприятия, в том числе подготовка к грядущему мировому турне, были приостановлены. Отметим, что Мадонна планировала начать тур «Celebration» в следующем месяце в честь своего 40-летия на сцене.