МАГАТЭ направит миссии в Киев в рамках мер по радиоактивным источникам

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Гендиректор агентства Рафаэль Гросси сообщил, что МАГАТЭ в рамках мер, призванных обеспечить безопасность радиоактивных источников, на следующей неделе отправит свои миссии в Киев и Харьков, его заявление опубликовано на сайте организации.
Специалисты МАГАТЭ осуществляют визиты на Украину, в том числе, на Запорожскую АЭС, после сообщений украинской стороны о том, что Россия, якобы, планирует осуществить подрыв на станции, в результате чего, может произойти выброс радиации. Москва, в свою очередь, считает подобные высказывания провокацией и обеспокоена возможностью осуществления диверсии киевским режимом.
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