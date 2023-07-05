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Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ не выявило признаков минирования на ЗАЭС.
Информацию о якобы готовящейся диверсии на Запорожской АЭС, обсуждают украинские власти. Россия считает подобные заявления провокацией и не исключает подрыва станции Киевом.
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