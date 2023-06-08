МАГАТЭ планирует ротацию инспекторов на ЗАЭС

Фото: Сайт Кремля
Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ планирует провести ротацию инспекторов на ЗАЭС на следующей неделе
МАГАТЭ намерено провести ротацию инспекторов на ЗАЭС, это произойдет на предстоящей неделе, но планы требуют согласования с Минобороны РФ и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.
По его словам, точная дата в настоящий момент неизвестна, потому что она будет зависеть от соглашения оборонных ведомств сторон.
Он также подчеркнул, что для того, чтобы осуществить ротацию, необходима процедура «деконфликтинга». Она позволит обеспечить специалистам доступ к объекту в безопасном режиме.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Марочко заявил о росте потерь ВСУ на Луганском направлении.
«Мы планируем завершить ротацию персонала на следующей неделе», - рассказал Гросси.
Он также подчеркнул, что для того, чтобы осуществить ротацию, необходима процедура «деконфликтинга». Она позволит обеспечить специалистам доступ к объекту в безопасном режиме.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Марочко заявил о росте потерь ВСУ на Луганском направлении.
Татьяна Лаврова