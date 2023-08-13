Макарова: В Киеве не все уверены в продолжении помощи США

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Среди представителей киевских властей есть те, кто не уверен в помощи США. Об этом заявила посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Макарова, слова которой приводит Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что республиканские члены конгресса США призвали президента Джо Байдена отозвать запрос на предоставление Украине финансовой помощи в размере 24 млрд долларов.
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Анастасия Чинкова