Полковник Макгрегор предупредил о намерении Польши и Литвы ввести войска на Украину









«И это никогда не произошло бы без нашей (американской — ред.) санкции и помощи», — добавил эксперт.





Российская разведка уже неоднократно предупреждала о польских планах «расчленить» Украину. Варшава надеется на поддержку решения со стороны Лондона и Вашингтона.





Читайте также:





В США предупредили Зеленского о скором развале ВСУ





В США раскрыли главную ошибку Белого дома на Украине





В США раскрыли следующий шаг Путина по Украине

В Евросоюзе начали дискуссии о начале польско-литовской интервенции на территорию Украины. Такими сведениями поделился советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор YouTube-каналу PBD Podcast.Он уточнил, что интервенция готовится на территорию регионов Западной Украины.