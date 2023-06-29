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Полковник Макгрегор предупредил о намерении Польши и Литвы ввести войска на Украину
В Евросоюзе начали дискуссии о начале польско-литовской интервенции на территорию Украины. Такими сведениями поделился советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор YouTube-каналу PBD Podcast.
Он уточнил, что интервенция готовится на территорию регионов Западной Украины.
Он уточнил, что интервенция готовится на территорию регионов Западной Украины.
«И это никогда не произошло бы без нашей (американской — ред.) санкции и помощи», — добавил эксперт.
Российская разведка уже неоднократно предупреждала о польских планах «расчленить» Украину. Варшава надеется на поддержку решения со стороны Лондона и Вашингтона.
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