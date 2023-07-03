Макгрегор: Ошибки Путина выглядят пустяковыми, по сравнению с западными

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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российский лидер Владимир Путин не совершает серьезных ошибок, в отличии от Запада, сообщает «РИА Новости».
«Разница между Путиным и нами заключается в том, что какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они все равно выглядят, на мой взгляд, пустяковыми. Мы же, как и остальной мир, предполагали о России много вещей, которые оказались совершенно неверными», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
Эксперт напомнил, что Запад рассчитывал на быстрый крах российской экономики. Однако, западные лидеры просчитались, и даже масштабные санкции не смогли серьезно пошатнуть экономику РФ.
При этом, по мнению Макгрегора, большинство мировых государств встало на сторону России, отвернувшись от США и Евросоюза.
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Евгения Парфентьева