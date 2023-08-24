Макгрегор: Польша хочет создать империю, заняв территории Украины и Белоруссии

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Польские власти мечтают создать империю, расширив своё государство за счёт захвата территорий Белоруссии и Украины. Об этом на своём YouTube-канале заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что целью Польши является и получение общей границы с Россией, к которой она всегда была враждебно настроена.
Однако, по словам, Макгрегора, эта идея сходит на нет, поскольку сейчас поляки в большей степени заинтересованы огромным количеством украинских мигрантов, поселившихся в их стране. К тому же, они не желают вступать в вооружённый конфликт соседних государств.
Ранее сообщалось, что после сообщений о гибели Евгения Пригожина Польша стала ещё больше бояться ЧВК «Вагнер». По словам заместителя польского министерства финансов и региональной политики Марцина Хорала, несмотря на отсутствие руководителя, группировка создаёт опасность для страны.
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Однако, по словам, Макгрегора, эта идея сходит на нет, поскольку сейчас поляки в большей степени заинтересованы огромным количеством украинских мигрантов, поселившихся в их стране. К тому же, они не желают вступать в вооружённый конфликт соседних государств.
«Поляки больше не хотят быть тягловой лошадью Америки», – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что после сообщений о гибели Евгения Пригожина Польша стала ещё больше бояться ЧВК «Вагнер». По словам заместителя польского министерства финансов и региональной политики Марцина Хорала, несмотря на отсутствие руководителя, группировка создаёт опасность для страны.
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Анастасия Чинкова