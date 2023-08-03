Макгрегор: Польша может вторгнуться на Украину после провала ВСУ

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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Польша может ввести свои войска на территорию западной Украины после провала окончательного контрнаступления ВСУ, и это станет самым опасным сценарием развития ситуации.
По его словам, сейчас ситуация приближается к тому, что польские войска войдут на территорию Украины. Он отметил, что изначально было ясно, что Киев не сможет одержать победу над Россией. А сейчас Украина и вовсе на грани катастрофы и превратилась в кладбище.
Он добавил, что Варшава может воспользоваться случаем и ввести свои войска на территорию Западной Украины. Это, по словам американского полковника, может привести к прямому столкновению между НАТО и Россией.
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«Украина достигла такого состояния, когда ее полный крах уже неизбежен. Поэтому я полагаю, что мы подошли к очень страшному моменту: на Западе растут настроения в пользу интервенции в надежде попытаться спасти ситуацию», — рассказал Макгрегор YouTube-каналу RonPaulLibertyReport.
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Элина Позднякова