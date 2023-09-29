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Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия навредила США при помощи их же собственной глупости. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Россия навредила нам с помощью нашей собственной глупости. Никто не хочет признавать правду. Легче продолжать тратить деньги», — написал американский военный.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.
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Диана Аванесян