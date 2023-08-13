Макгрегор: Вашингтон был шокирован проведением учений России и Китая у берегов США

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Вашингтон был удивлён проведением учений ВМФ России и Китая у берегов Аляски. Об этом на своём YouTube-канале рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Полковник рассказал, что проведение совместных учений России и Китая у берегов Аляски вызвало удивление у американских властей.
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