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Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предположил, что Зеленский убежит в Вильнюс после разгрома украинской армии. Об этом он заявил на своём YouTube-канале.
По его словам, в один день Зеленский вместе с украденными деньгами поспешит улететь в Вильнюс, Майями или Кипр.
Макгрегор считает, что США выбрали провальную стратегию, убедив Украину в необходимости контрнаступления. Сразу было понятно, что ВСУ не смогут преодолеть сильнейшую оборону ВС РФ.
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Макгрегор считает, что США выбрали провальную стратегию, убедив Украину в необходимости контрнаступления. Сразу было понятно, что ВСУ не смогут преодолеть сильнейшую оборону ВС РФ.
«Это отвратительно, что мы сравнивали с Черчиллем человека, который раньше играл на рояле разными частями тела», – заключил эксперт.
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Анастасия Чинкова