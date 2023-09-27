Маккарти высказался против включения $6 млрд для Киева во временный бюджет США

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Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти назвал неправильным выделение дополнительных денег Украине и включение данной статьи расходов в проект финансирования.
«Да, это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США», — так он ответил на вопрос по поводу включения дополнительной помощи Украине в проект финансирования.
Он подчеркнул, что на южной границе США существуют проблемы и именно их решение должно являться приоритетом для правительства, отметив, что Киеву уже предоставлена достаточная сумма денег.
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Элина Позднякова