Маккарти заявил, что семья Байдена вовлечена в «культуру коррупции»

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В интервью для Fox News спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на основе данных, собранных республиканцами, можно рассматривать возможность импичмента президента Джо Байдена.
«С учетом имеющейся у нас информации, инициирование процесса импичмента было бы обоснованным», — отметил Маккарти.Он также подчеркнул, что семья президента, по его мнению, вовлечена в «систему коррупционных практик».
«То, что происходит в семье Байдена, напоминает коррупционные механизмы. Американские граждане имеют право знать правду», — сказал спикер.Читайте также:
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