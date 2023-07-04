Макрон допустил отключение соцсетей во Франции во время кризиса

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Французский президент Эммануэль Макрон в ходе диалога с мэрами городов, которые столкнулись с беспорядками, обозначил возможность блокировки социальных сетей в ситуации обострения кризисов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
«Следует тщательно рассмотреть тему социальных сетей и возможных ограничений на них. Возможно, когда обстановка становится хуже, необходимо иметь инструменты для регулирования и, при необходимости, отключения их», — сказал глава Франции.Макрон также отметил, что дискуссия по этой проблеме «должна вестись спокойно и обдуманно».
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