Макрон: Франция готова предоставить ВСУ дальнобойное оружие

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Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция передаст ВСУ дальнобойные ракеты SCALP. Об этом сообщает Tf1Info.
В настоящее время Украина располагает англо-французским оружием дальнего радиуса действия Storm Shadow. Это самое дальнобойное вооружение, которое используют ВСУ. Эти ракеты могут достигать расстояния до 200 км.
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Анастасия Чинкова