Макрон: Франция продолжит наращивать военную помощь Украине

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Макрон заявил, что Франция продолжит наращивать военную помощь Украине в ближайшие недели
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции продолжать усиление военной поддержки Украине.
Также Макрон подчеркнул, что Украина начала хорошо спланированное контрнаступление, которое, по его мнению, может длиться несколько недель или даже месяцев.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и польский лидер Анджей Дуда встретятся с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Они планируют затронуть тему, которая касается гарантий безопасности для Украины.
«Мы увеличили объемы поставок оружия, боеприпасов и бронетехники, а также расширили логистическую помощь. Как я уже говорил Владимиру Зеленскому, мы будем продолжать в том же духе в ближайшее время», — цитирует Макрона РИА Новости.
«Мы предприняли все возможное, чтобы поддержать Украину в пределах тех границ, которые были установлены в начале конфликта: введение санкций против России и помощь Украине в восстановлении контроля над своими территориями, при этом стараясь не провоцировать Россию и избегать эскалации», — добавил президент Франции.Макрон подчеркнул, что успешное контрнаступление создаст благоприятные условия для переговоров на Украине, и заверил, что Франция будет продолжать поддерживать Киев так долго, сколько это будет необходимо.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и польский лидер Анджей Дуда встретятся с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Они планируют затронуть тему, которая касается гарантий безопасности для Украины.
Артем Кузьмин