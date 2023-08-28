Макрон: Франция не может напрямую участвовать в конфликте на Украине

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика, проводимая государством, запрещает прямое участие в конфликте на Украине. Об этом он заявил на ежегодной конференции послов Франции.
Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, конфликт между Россией и Украиной необходимо решать мирным путём. А Европа своей поддержкой ВСУ рискует очень многим. Позднее издание Le Figaro провело опрос на основании предложения Саркози об отказе Украины от территорий. 43% французов поддержали эту идею, однако больший процент жителей (57%) выступили против.
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Анастасия Чинкова