Макрон отменил требование премьера Франции продавать топливо в убыток

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Президент Франции Эммануэль Макрон отменил распоряжение премьер-министра страны Элизабет Борн продавать топливо в убыток с целью понижения цен на французских АЗС. Дистрибьюторы и производители отказались выполнять такое распоряжение, пишет РИА Новости.
Ранее Радио 1 писало, что правительство Франции попросит АЗС продавать топливо по себестоимости.
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